Вагенкнехт попытались облить краской на мероприятии в Германии

В Эрфурте неизвестный попытался облить главу немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сару Вагенкнехт красной краской во время ее выступления на предвыборном мероприятии, сообщили в агентстве DPA.