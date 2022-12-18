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Битва за Бахмут: ВСУ обороняются отчаянно, но военные кладбища на Украине растут с огромной скоростью

Битва за Бахмут: ВСУ обороняются отчаянно, но военные кладбища на Украине растут с огромной скоростью

«Северодонецкая петля» для нациков повторяется Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Укро-президент рассказал, что провел заседание своей ставки и затем пожаловался на положение дел на фронте: «Покоя на передовой нет.

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