Генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов рассказал на форуме РБК Tech 2026, как технологии позволяют бизнесу выполнять больше работы без расширения штата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Своих мозгов нег, и ИИ не поможет.