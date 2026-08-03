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Иркутск Сегодня

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Попытка подкупа не удалась: в Приангарье предпринимателя осудили за дачу взятки

В Приангарье вынесен обвинительный приговор по коррупционному делу. 50-летний житель поселка Усть-Ордынский оштрафован на один миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику полиции в размере 100 тысяч.

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