Новые антироссийские санкционные меры могут обернуться серьезным ударом по самим американцам. Авторитетная местная газета Responsible Statecraft заявила, что бесконечные попытки использовать экономическую дубину как оружие против "недругов" грозят привести вашингтонскую администрацию к потере влияния и ускорить выход других стран из зависимости от доллара.