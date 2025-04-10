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Царьград

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Киевляне сняли на видео крупный пожар после удара Армии России

Киевляне сняли на видео крупный пожар после удара Армии России

В украинской столице полыхают складские помещения после того, как их атаковали русские дроны.В ночь на 10 апреля русская армия нанесла удар по объектам в Киеве дронами-камикадзе "Герань-2".

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