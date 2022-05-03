В Пскове в канун Дня Победы полицейские и общественники организовали для школьников необычный «Урок мужества»

Девятиклассники средней общеобразовательной школы №1 имени Л.М.Поземского вместе с экскурсоводом Ириной Суровцевой прошли по историческим местам областного центра и поговорили о его многовековом наследии.
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