❗️Разработчик дрона "Упырь" и создатель канала "Повернутые на войне" Владимир Ткачук был взорван в своем автомобиле Mersedes под Екатеринбургом, пишет ТАСС.
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❗️Разработчик дрона "Упырь" и создатель канала "Повернутые на войне" Владимир Ткачук был взорван в своем автомобиле Mersedes под Екатеринбургом, пишет ТАСС.
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