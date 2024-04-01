Набиуллина наша и точка

Александр Симаков

1. Я не собираюсь тебя уничтожить, Валерий! Боже упаси! Но то, что твои предки родились в Крыму не даёт тебе права обвинять автора статьи в заказухе и ангажированности. Тем более, что в статье ясно написано, что Путин выдвинул Набиуллину на должность руководителя ЦБ ТРИ раза. И несмотря на это, ты утверждаешь, что хозяин Набиуллиной - МВФ?! Так кто из нас тварь и провокатор - я, который объективно оцениваю заслуги Набиуллиной ? Или ты - который косвенно обвиняет нашего Президента в подчинении МВФ, неспособности уволить Набиуллину в связи с её зависимым положением от МВФ, и что Путин не умеет разбираться в людях, потому что за 17 лет совместной работы не разобрался, кто такая Набиуллина? 2. Ты действительно наивный. Журналисты пишут статьи, выбирая темы и высказывая свою точку зрения. И такую статью можно назвать заказной, потому что он выполняет свой личный, внутренний заказ, соответсвующий его убеждениям. 3. То, с какой яростью ты принялся доказывать, что у тебя нет хохлизма головного мозга, только подтверждает, что он у тебя есть. Этот твой комментарий как раз из серии "А меня то за шо?" Тебя возмущают обвинения, выдвинутые в твой адрес (я намеренно "сгустил краски"), но у тебя и мысли не возникло о том, что ты точно так же обвиняешь автора статьи, основываясь только на слухах и грязных статейках о Набиуллиной! Нет ты не скрытый враг, ты просто дурак.