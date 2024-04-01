У нас в стране есть люди, которым очень нужно поставить своего человека на пост Центрального Банка России.
Набиуллина наша и точка
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Валерий Еремеев
Цитата : "P.S. Валерий, а вы в Крыму проживаете? Тогда понятно, почему у Вас такое отношение и к автору статьи, и к Набиуллиной. Хохлизм головного мозга неизлечим!" - А после таких слов ты или просто тварь или провокатор!
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15 час.
Александр Симаков
1. Я не собираюсь тебя уничтожить, Валерий! Боже упаси! Но то, что твои предки родились в Крыму не даёт тебе права обвинять автора статьи в заказухе и ангажированности. Тем более, что в статье ясно написано, что Путин выдвинул Набиуллину на должность руководителя ЦБ ТРИ раза. И несмотря на это, ты утверждаешь, что хозяин Набиуллиной - МВФ?! Так кто из нас тварь и провокатор - я, который объективно оцениваю заслуги Набиуллиной ? Или ты - который косвенно обвиняет нашего Президента в подчинении МВФ, неспособности уволить Набиуллину в связи с её зависимым положением от МВФ, и что Путин не умеет разбираться в людях, потому что за 17 лет совместной работы не разобрался, кто такая Набиуллина? 2. Ты действительно наивный. Журналисты пишут статьи, выбирая темы и высказывая свою точку зрения. И такую статью можно назвать заказной, потому что он выполняет свой личный, внутренний заказ, соответсвующий его убеждениям. 3. То, с какой яростью ты принялся доказывать, что у тебя нет хохлизма головного мозга, только подтверждает, что он у тебя есть. Этот твой комментарий как раз из серии "А меня то за шо?" Тебя возмущают обвинения, выдвинутые в твой адрес (я намеренно "сгустил краски"), но у тебя и мысли не возникло о том, что ты точно так же обвиняешь автора статьи, основываясь только на слухах и грязных статейках о Набиуллиной! Нет ты не скрытый враг, ты просто дурак.
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12 час.
Валерий Еремеев
После того как ты выразил свою мысль что поскольку я живу в Крыму значит страдаю "хохлизмом". Ты всех крымчан такими считаешь? Да ты видать националист! Свое мнение я вывел например из передач Михаила Хазина и депутата Государственной Думы Михаила Делягина. Они видать тоже "хохлизмом" страдают? Или враги? До тебя не доходит что этим "хохлизмом" ты оскорбил меня и вообще крымчан? Или мешает ЧСВ? Краски он сгустил - сгуститель... Видать и ты из "либерастов" - не приемлешь чужого мнения. Из тех кто за 10 лет так и не зашел на территорию Крыма - такие как РЖД, всякие мобильные операторы,пятерочки Магниты и иже с ними.Для таких как ты Крым - это не Россия! И Президент действительно разберется, и с кадровыми вопросами тоже ,тщательно и не спеша. Не навешивая ярлыков как ты. Дальнейшую дискуссию считаю с тобой законченой. Унижать и оскорблять ты специалист, а вот вести нормальный спор не в состоянии....
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20 мин.
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