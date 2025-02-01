Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»

«Реал» играет в каталонской командой на выезде в рамках 22-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм). Главный арбитр матча Алехандро Муньис не засчитал гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе, его партнер, толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.