Экс-арбитр Бурруль об отмене гола Винисиуса «Эспаньолу»: «Правильное решение, Мбаппе оттолкнул Лосано»

«Реал» играет в каталонской командой на выезде в рамках 22-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм). Главный арбитр матча Алехандро Муньис не засчитал гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе, его партнер, толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.
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