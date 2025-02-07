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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Metroid Prime Remastered получит перевод на русский язык – создаются русификаторы для и...

Metroid Prime Remastered получит перевод на русский язык – создаются русификаторы для и...

Metroid Prime Remastered получит перевод на русский язык – создаются русификаторы для игрыКак стало известно, вчера было анонсировано сразу два русификатора для Metroid Prime Remastered – от PG Team, а так же от DjGiza и команды mastertranslate.

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