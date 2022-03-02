Новые санкции, российская армия в Херсоне, Байден о помощи Украине. Главное о войне к 2 марта

Главное о войне в Украине к 09:00 2 марта. Джо Байден выступил с заявлением в Конгрессе, российские войска вошли в Херсон и Тростянец, American Express прекратил сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками, а Boeing приостановил работу с российскими авиакомпаниями.