Новые санкции, российская армия в Херсоне, Байден о помощи Украине. Главное о войне к 2 марта

Главное о войне в Украине к 09:00 2 марта. Джо Байден выступил с заявлением в Конгрессе, российские войска вошли в Херсон и Тростянец, American Express прекратил сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками, а Boeing приостановил работу с российскими авиакомпаниями.
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