О знаковых туристических местах Поморья расскажет подкаст "Путешествуй!"

Туристам предлагают узнать о красивых местах и достопримечательностях Архангельской области в подкасте "Путешествуй!"Вместе с главой Архангельской области Александром Цыбульским эксперт в области внутреннего туризма и ведущая подкаста "Путешествуй!" Амалия Акопова разбирают стереотипы, мифы и опасения, связанные с путешествиями на Русский Север.