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Авария крутых тачек произошла в Уссурийске, один из водителей сбежал

Авария крутых тачек произошла в Уссурийске, один из водителей сбежал

ДТП с одним неизвестным произошло в Уссурийске в субботу, 29 октября. На перекрестке водитель автомобиля Range Rover не уступил дорогу водителю Toyota Land Cruiser.

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