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Раскрыта сумма налогового долга заочно осужденного бывшего издателя «Медиазоны»

Раскрыта сумма налогового долга заочно осужденного бывшего издателя «Медиазоны»

Размер налогового долга бывшего издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), заочно осужденного за фейки о Российской армии, составил почти два миллиона рублей.

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