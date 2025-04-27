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Курские новости

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Провал курской операции послужит причиной отставки главкома ВСУ Сырского

Провал курской операции послужит причиной отставки главкома ВСУ Сырского

Попытка оккупации части Курской области закончилась для ВСУ колоссальными потерями и стратегическим проваломПопытка оккупации части Курской области закончилась для ВСУ колоссальными потерями и стратегическим провалом, уверен капитан запаса Василий Дандыкин.

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