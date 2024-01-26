Быстродействующие антидепрессанты ослабляют негативные ассоциации при большом депрессивном расстройстве

Авторы недавнего исследования, опубликованного в Science Translational Medicine, на крысиной модели показали, каким образом быстродействующие антидепрессанты, такие как кетамин, облегчают симптомы большого депрессивного расстройства.
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