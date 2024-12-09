Постпред Сирии в ООН не ответил на вопрос о будущем российских военных баз

Кусей ад-Дахак не располагает информацией на этот счёт Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак сообщил, что он не располагает информацией о будущем российских военных баз в Сирии на фоне смены правительства в стране.
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