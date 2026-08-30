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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Черкас: «Авангард» был в 30 секундах от Кубка Гагарина в прошлом сезоне. То, что произошло – несчастный случай»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас назвал « Авангард » одним из претендентов на Кубок Гагарина-2027.

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