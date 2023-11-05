Прийти в фарму

Процесс создания новых лекарств можно разделить условно на три основных этапа: поиск молекулы, которая будет целенаправленно воздействовать на «биомишень» в организме; доклинические исследования в пробирках и на лабораторных животных; и самая важная и дорогостоящая стадия — это клинические исследования, где участвуют люди.
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