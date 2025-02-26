Жителям Советска объяснили, почему опасно подключаться к зарубежным мобильным сетям

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля, ФедералПресс. Власти Советска предупредили жителей города, что из-за близости к государственной границе мобильные устройства могут автоматически подключаться к сетям зарубежных операторов сотовой связи.
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