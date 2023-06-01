Нижегородская правда

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«Мой Нижний»: заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

«Мой Нижний»: заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

МОЙ НИЖНИЙ заместитель губернатора Егор Поляков Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области, о том, почему парки являются визитной карточкой города, зачем нижегородцам цифровизация и где искать уникальность Нижнего Новгорода.

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