«Мой Нижний»: заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

МОЙ НИЖНИЙ заместитель губернатора Егор Поляков Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области, о том, почему парки являются визитной карточкой города, зачем нижегородцам цифровизация и где искать уникальность Нижнего Новгорода.
МОЙ НИЖНИЙ заместитель губернатора Егор Поляков Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области, о том, почему парки являются визитной карточкой города, зачем нижегородцам цифровизация и где искать уникальность Нижнего Новгорода.
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