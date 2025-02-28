Первые инвестиционные вложения: как не ошибиться?

Хочу поделиться опытом более чем десятилетнего пути в инвестировании. Расскажу, с чего начать новичку, как построить свою инвестиционную стратегию так, чтобы не потерять и чтобы не было мучительно больно за «кровные» и впустую потраченное время! С чего начать инвестировать? Итак, вы решились начать строить свое финансовое будущее.