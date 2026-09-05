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Салюта не будет, но хочется чего-то яркого? Посмотрите фото и видео прошлых фейерверков

Салюта не будет, но хочется чего-то яркого? Посмотрите фото и видео прошлых фейерверков

Последний раз фейерверк барнаульцы видели на 9 Мая, а вот именно на День города салюты не гремели с 2023 года 5 сентября столица Алтайского края отмечает свое 296-летие.

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