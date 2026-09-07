Песков: Пашинян может в ближайшее время посетить Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может в ближайшее время посетить Россию. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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