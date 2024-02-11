Зеленский произвел еще ряд перестановок в высшем командовании ВСУ (ФОТО)

Владимир Зеленский произвел еще ряд перестановок в высшем командовании вооружённых сил. Бывший первый замминистра обороны Украины Павлюк назначен командующим сухопутными войсками вместо Сырского, ставшего главкомом.
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