Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На территории Заднепровского рынка появится новая парковка на 90 машиномест

На территории Заднепровского рынка появится новая парковка на 90 машиномест

Она заменит ту стоянку автотранспорта, что была перед входом в здание крытого рынка  Проект реконструкции Заднепровского рынка Смоленска предусматривает оборудование новой автомобильной парковки возле здания крытого рынка.

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