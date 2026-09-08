На территории Заднепровского рынка появится новая парковка на 90 машиномест

Она заменит ту стоянку автотранспорта, что была перед входом в здание крытого рынка Проект реконструкции Заднепровского рынка Смоленска предусматривает оборудование новой автомобильной парковки возле здания крытого рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым