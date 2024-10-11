Житель Феодосии задержан за передачу Киеву сведений в отношении объектов и вооружения ЧФ

Житель Феодосии задержан за передачу Киеву сведений в отношении объектов и вооружения ЧФ30-летний гражданин посредством украинского чат-бота в Telegram отправлял данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фото одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии.