14 альпинистов погибли в ущелье в Кабардино-Балкарии

Тела 14 альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, эвакуировали вертолетом в Нальчик.
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