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Генштаб РФ: операторами ПВО и РСЗО западного образца на Украине выступают кадровые военные НАТО

Генштаб РФ: операторами ПВО и РСЗО западного образца на Украине выступают кадровые военные НАТО

Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

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