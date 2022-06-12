Какие задачи спецоперация решила и какие проблемы выявила

Прошло более трех месяцев с начала спецоперации на Украине, имеющиеся факты и открытая информация позволяют оценить, насколько успешно реализуются цели операции, а что оказалось ошибочным и нереализуемым.
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