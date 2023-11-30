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Замминистра юстиции Украины: Киев не пойдет на заключение мира с Москвой без репараций

Замминистра юстиции Украины: Киев не пойдет на заключение мира с Москвой без репараций

Заявления киевских властей нередко вызывают недоумение. Однако в последнее время происходящее и вовсе напоминает «цирк абсурда».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Она говорит то, что требуется  внутренней аудитории. А  сторонники  &quot;войны до последней украинки&quot; действуют по приказу Лондона. Поэтому Зеленский выполнять требования Вашингтона начать переговаоры с Москвой не собирается. Интересно, что в этом случае предпримет Вашингтон: военный переворот или Майдан? До выборов осталось меньше года.
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18 час.
николай лейчинский
Да какие там переговоры ..?  Капитуляция и трибунал .
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Пипец хохлы не унывают. Им бы как бы в живых остаться, а они о грошах думают.
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14 час.

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