Natalija Osminina

Она говорит то, что требуется внутренней аудитории. А сторонники "войны до последней украинки" действуют по приказу Лондона. Поэтому Зеленский выполнять требования Вашингтона начать переговаоры с Москвой не собирается. Интересно, что в этом случае предпримет Вашингтон: военный переворот или Майдан? До выборов осталось меньше года.