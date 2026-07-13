Упрощён допуск к сдаче ГТО с 1 сентября

Гражданам с I и II группами здоровья больше не потребуется отдельное медицинское заключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдаче норм ГТО, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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