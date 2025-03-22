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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Грустно, что все отбираются, а Россия просто играет с кем-то, кто нам не откажет. Будто с другой планеты». Футболистка «Спартака» Якупова об отстранении сборных

С весны 2022 года клубы и сборные России отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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