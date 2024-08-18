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"Страшно, очень страшно!": Боевики ВСУ, взявшие в заложники срочников и мирных в Судже, попали в плен

"Страшно, очень страшно!": Боевики ВСУ, взявшие в заложники срочников и мирных в Судже, попали в плен

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 14K прочитали На днях в сети появилось видео, как боевики ВСУ заталкивают, взятых в заложники срочников и мирных в Судже, в грузовики, с целью вывезти их в Сумы против их воли.

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Юрий анин
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