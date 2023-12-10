«Сотня сокровищ» древней Монголии: тайны буддийского монастыря

Недалеко от руин старинного монгольского города Каракорум, который во времена правления Великого Чингисхана служил столицей могущественной империи, сохранился древнейший буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд, что в переводе означает «Сотня сокровищ».
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