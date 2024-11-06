Япония получит новую партию норвежских ракет JSM

Истребители F-35 и ракеты JSM (с) Рендерное изображение пресс-службы компании Kongsberg Правительство Японии заключило новый контракт на закупку норвежских противокорабельных ракет воздушного базирования Joint Strike Missile для вооружения истребителей F-35 Lightning II.
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