13 человек, в том числе двое детей ранены при ударе ВСУ по Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо 13 человек, в том числе двое детей ранены в результате удара ВСУ по району школы в селе Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
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