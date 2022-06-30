Лжезастройщиков осудили за обман волгоградцев на 5 миллионов рублей

По данным Центрального райсуда, срок получили директор ООО «Архитект» и его сообщник. Мужчины под предлогом строительства многоэтажки на улице Чапаева привлекали средства от горожан путем заключения предварительных договоров долевого участия.
По данным Центрального райсуда, срок получили директор ООО «Архитект» и его сообщник. Мужчины под предлогом строительства многоэтажки на улице Чапаева привлекали средства от горожан путем заключения предварительных договоров долевого участия.
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