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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FIGC о Пирло: «Не знал о сотрудничестве с букмекером, как и Мальдини. Не сомневаюсь, что Андреа расторг бы контракт, но мне это не понравилось. Беру на себя ответственность за отказ»

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго объяснил отказ от назначения в сборную Андреа Пирло и выбор в пользу Роберто Манчини.

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