На Нижегородской подросткам разъяснят разницу между шалостью и преступлением

В четверг 15 октября в 14:00 в библиотеке №116 на ул. Нижегородской ждут подростков. Запланирована беседа с предостережением их от необдуманных поступков.
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