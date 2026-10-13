«Место для любопытства»: что нужно знать о ярмарке новых имен ВИН-ВИН

10 и 11 октября в ЦСИ Винзавод прошла XIII ярмарка новых имен ВИН-ВИН. Амбассадор ярмарки Марат Депст, участница художница Ирина Петровская и кураторы Дарья Кузнецова и Владислав Духанин рассказали RTVI о том, зачем ходить на такие ярмарки, как художнику найти своего зрителя и что важно для отбора участников.