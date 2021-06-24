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«Кина не будет»: полетит ли в космос Юлия Пересильд?

«Кина не будет»: полетит ли в космос Юлия Пересильд?

Еще отец советской космонавтики Сергей Королев был решительно против полета женщин в космос.Еще в ноябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021-го.

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