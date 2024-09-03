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Осень-2024 в России сможет удивить: Синоптики предупредили об аномалиях

Осень-2024 в России сможет удивить: Синоптики предупредили об аномалиях

Синоптики предупредили любителей тёплой погоды об аномалиях: осень-2024 будет контрастной и может удивить тех, кто привык к последовательным изменениям температуры.

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