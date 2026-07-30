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Вадим Раков: «Болею за «Ливерпуль», нравится, как «Челси» действует в атаке. Английский футбол более интенсивный, много остроты»

Нападающий « Локомотива » Вадим Раков рассказал, каким европейским клубам он симпатизирует. – Какая бы лига тебе самому подошла? – Мне нравится английский футбол.

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