Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

Виктор Кирпичников

«Ну что россияне, поверим и простим? Ведь все же понимают, как будет - Ивлееву, если можно так выразиться, просто «разденут догола»». Россияне, я вот как разумею: У Ивлеевой большой опыт по части раздевания догола, так что ей не привыкать. Если послушать её первое «извинение» с усмешкой сквозь губу по суфлёру, где она сожалеет не о содеянном, а о попавших в сеть интернета видео голой вечеринки, то это не извинение, а презрение. А вот потерять всё и осознать крах бесконечного праздника жизни и своего величия - это нестерпимо. Тут слёзы реальные, но они от жалости к себе, а не слёзы раскаяния.