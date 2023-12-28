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Закон и Порядок

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Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

Украинский продюсер узрел в вечеринке Ивлеевой то, чего мы не узрели

А ведь, прадва, украинский продюсер сказал о вчеринке Ивлеевой то, о чем мы не говорили.

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Комментарии
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Виктор Кирпичников
«Ну что россияне, поверим и простим? Ведь все же понимают, как будет - Ивлееву, если можно так выразиться, просто «разденут догола»». Россияне, я вот как разумею: У Ивлеевой большой опыт по части раздевания догола, так что ей не привыкать. Если послушать её первое «извинение» с усмешкой сквозь губу по суфлёру, где она сожалеет не о содеянном, а о попавших в сеть интернета видео голой вечеринки, то это не извинение, а презрение. А вот потерять всё и осознать крах бесконечного праздника жизни и своего величия - это нестерпимо. Тут слёзы реальные, но они от жалости к себе, а не слёзы раскаяния.
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8 час.
Иван Ребров
Тоже выпускает клипы с извинениями. Послушал её извинения, такое впечатление,что я остался её должен.🤔 Ивлеева может мемуары начать писать. Пока свежо в памяти. &quot;Взлёт и падение Анастасии&quot;  Дарю ей название бесплатно. 😜
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5 час.
Александр Маркитанов
а, какая разница?! :-)
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3 час.

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