Новая ветка моста через Мухавец в Бресте, соединяющего бульвар Шевченко и Варшавское шоссе, выдержала нагрузку в 132 тонны от четырех груженых МАЗов во время финальных испытаний перед открытием движения.
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