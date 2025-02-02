Константин Бондаренко: Новая Буча или Ирпень — кому-то будет нужна очень страшная картинка, чтобы Украина продолжила воевать

Зеленский и Ермак проводят кастинг претендентов на вашингтонскую порку. Арахамия — фаворит Светлана Гомзикова Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Наталья Макеева Пытаясь удержать власть любой ценой на фоне разговоров о возможных выборах, Зеленский развернул масштабную зачистку всех, кто мог бы составить ему конкуренцию или создать проблемы.