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Царьград

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Пляж закрыт, десятки пострадавших: Главные детали трагедии в Геленджике - дрон ударил по людям на пляже

Пляж закрыт, десятки пострадавших: Главные детали трагедии в Геленджике - дрон ударил по людям на пляже

Пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком закрыли после падения дрона и гибели людей. По последним данным, жертвами трагедии стали 7 человек, включая троих детей, ещё около 40 отдыхающих получили ранения.

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