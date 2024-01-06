Холдинг Михаила Фридмана подал иск против Украины на 1 млрд долларов

Причиной иска стала национализация Киевом Sense Bank в июле этого года. Холдинг ABH зарегистрирован в Люксембурге, Михаил Фридман и Петр Авен - его миноритарные акционерыКомпания ABH направила иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров.
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